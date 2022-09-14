В Росії порахували прямі збитки фінансового сектора через санкції, - Bloomberg

Фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів "прямих збитків" від санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання ознайомилося з внутрішнім документом Міністерства фінансів Росії.
Зазначається, що оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 млрд доларів валютних резервів, заморожених обмеженнями, була включена до презентації для наради чиновників РФ високого рівня, яка відбулася минулого місяця.
Через санкції Росія втратила:
У презентації також говориться про вплив потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення від Swift і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Зазначається, що такі інструменти, як деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції "практично зникли".
При цьому у звіті не наводиться вплив санкцій на економіку в цілому, а увага зосереджується на фінансовій системі.
Нагадаємо, через санкції ціни на російську нафту впали, тому енергетичні доходи країни-агресора в серпні скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців.
Президент Росії Володимир Путін намагається переконати світ у неефективності санкцій, проте вони працюють.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.