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У Росії все за планом? Путін цілодобово стежить за "спецоперацією" в Україні

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін цілодобово стежить за "військовою спецоперацією" в Україні.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, Путін цілодобово перебуває на зв'язку з міністром оборони та іншими воєначальниками. При цьому йому доповідають про будь-які дії російських військових в ході "спецоперації" в Україні.

"Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові в ході "спеціальної військової операції", доповідаються верховному Головнокомандувачу. Президент перебуває в постійному, цілодобовому зв'язку з міністром оборони і з усіма воєначальниками. Природно, по-іншому бути не може в ході виконання "військової операції", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюму на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал і втечу своїх військ з Харківської області.

Крім того, Міністерство оборони Росії пояснило втечу з великих населених пунктів в Харківській області. Нібито для досягнення цілей "спецоперації" вирішено відвести війська з Балаклії та Ізюму, щоб наростити угруповання на Донецькому напрямку.

За даними ISW, у Міноборони РФ проблеми з подачею інформації через успіхи ЗСУ.

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