Пропаганда руйнується? У Міноборони РФ проблеми з подачею інформації через успіхи ЗСУ, - ISW

Міністерство оборони РФ оголосило про відведення військ з лінії Балаклія-Ізюм, помилково представивши відступ як "перегрупування" сил для підтримки російських зусиль на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Відзначається, що оборонне відомство РФ не визнало українські успіхи навколо Харківської області в якості основного чинника російського відступу і заявило, що військове командування Росії протягом останніх трьох днів здійснювало контрольований відхід з району Балаклія-Ізюм.

"Російське МО помилково стверджувало, що російські війська зробили ряд демонстративних дій і використовували артилерію і авіацію для забезпечення безпеки відходу російських військ. Ці російські заяви не мають ніякого відношення до ситуації на місцях", - йдеться в повідомленні.

У ISW підкреслили, що нездатність Росії визнати невдачі в Харківській області і ефективно створити інформаційні умови призводить до колапсу російського інформаційного простору.

"Пропагандисти кремлівського телебачення запропонували широкий спектр заплутаних пояснень українських успіхів - від виправдання того, що російські сили борються проти всього західного блоку, до применшення важливості російських наземних ліній зв'язку в Куп'янську", - йдеться в повідомленні.

В Інституті заявили, що пропагандисти Кремля виявилися надзвичайно неорганізованими у своїх викладах: одні підтверджували звільнення певних міст, інші спростовували такі повідомлення.

"Запрошені експерти також не змогли підтвердити твердження ведучих про те, що успіхи України не є значущими для осі Донбасу. Такі програми можуть показати справжній хід російської "споперації" широкій російській громадськості, яка покладається на державні ЗМІ та Міноборони РФ", - йдеться в повідомленні.

ISW зазначає, що військові блогери засудили МО Росії за мовчання, самоізоляцію і спотворення ситуаційної обізнаності в Росії. Один блогер навіть заявив, що мовчання російського МО - це зрада російських військовослужбовців, які воювали і продовжують воювати в Україні.

Російський мікроблогер також зазначив, що МО Росії неодноразово ігнорувало або принижувало співтовариство блогерів, які висловлювали стурбованість російським військовим керівництвом і відсутністю прозорості на фронтах. Російські блогери закликали МО Росії взяти інформаційний простір у свої руки і перестати покладатися на замовчування інформації.

Російські блогери, швидше за все, прийняли б заяву Міноборони про відступ, якби російський інформаційний простір не був перенасичений кадрами українських успіхів.

Такі невідповідності в повідомленнях ще більше підтверджують оцінку ISW про те, що російське МО стикається з труднощами при реагуванні на несподівані події в рамках встановлених інформаційних рамок, які представляють вторгнення РФ в Україну як легку і бездоганну операцію.

Найголовніше, що такі неусвідомлені інформаційні практики підривають довіру російської громадськості до повідомлень російського МО і руйнують пропагандистський фасад Кремля.

Російські блогери також критикували окупаційну владу за нездатність організувати евакуаційні заходи в Харківській області, а інші блогери відзначили, що окупаційні адміністрації дезорієнтовані і позбавлені ініціативи. Український контрнаступ фактично паралізує російське окупаційне керівництво, яке, ймовірно, боїться за свою долю.