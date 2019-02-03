В Росії перекинувся автобус з дітьми, є загиблі

В результаті ДТП загинули дві людини

В Калужской области Российской Федерации в результате аварии автобуса, перевозившего детей, погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса погибли двое взрослых, еще 16 детей получили травмы.

Некоторые российские СМИ сообщают, что в результате аварии погибло 8 челове, еще шесть зажаты внутри автобуса. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии устанавливается.

Напомним, ранее в Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине. В результате ДТП погиб один человек, еще 4 получили травмы.

Ранее в Киеве на Кольцевой дороге вечером в пятницу, 1 февраля, маршрутный автобус столкнулся с припаркованной грузовиком, в результате аварии пострадали восемь человек - водитель и пассажиры маршрутки.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на площади Победы произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которой погиб человек, еще трое были госпитализированы.

Добавим, что 27 декабря под Киевом произошла ДТП с участием фуры и маршрутки 309. Авария произошла в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знамянка около 06:30. В результате происшествия шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.