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У Києві маршрутка врізалася у вантажівку

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 00:57
У Києві маршрутка врізалася у вантажівку
Фото: на місці ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

У результаті ДТП постраждали водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса

У Києві на Кільцевій дорозі увечері в п'ятницю, 1 лютого, маршрутний автобус зіткнувся із припаркованою вантажівкою, у результаті аварії постраждали вісім осіб - водій та пасажири маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про автопригоду за участю маршрутного автобуса та вантажівки у Святошинському районі в чергову частину надійшло о 21:40.

У поліції уточнили, що семеро постраждалих отримали нетяжкі травми, а одному пасажиру затисло ноги, тож рятувальники вирізали його за допомогою спеціального обладнання, у чоловіка підозра на перелом ноги.

Усіх постраждалих доставили до лікарні.

На місці події перебувають патрульні поліцейські та слідчі із розслідування ДТП, встановлюються причини та механізм автопригоди.

Водночас, зі слів очевидців, маршрутку спочатку почало водити по дорозі, а потім вона врізалася у вантажівку.

 

Фото: на місці ДТП у Києві

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