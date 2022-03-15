ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри України

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 23:58
У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри України Фото: браузери по всьому світу блокуватимуть російські сайти (t.me/zedigital)
Автор: Володимир Костирін

З ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів, а саме GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Що означає зупинку роботи протоколу https.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова.

У міністерстві зазначили, що наявність сертифікатів безпеки SSL і TLS для інтернет-сайтів (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означає, що ресурси надійно захищені та можна передавати свої персональні дані.

"Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати", - уточнюється в повідомленні.

Так, компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських і білоруських сайтів та оновлювати існуючі. Відповідно вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть.

"Фактично це означає смерть протоколу https в Росії", - резюмували в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав техно-гігантів повністю вийти з ринку Росії.

Також ми писали, що спецслужби США розслідують кібератаку на супутниковий доступ в інтернет в Україні, яка збіглася з початком вторгнення Росії.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації Війна Росії проти України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу