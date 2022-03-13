Зеленський закликав техно-гігантів повністю вийти з ринку Росії
Президент України Володимир Зеленський звернувся до технологічних компаній Microsoft, Oracle, SAP. Закликав їх повністю припинити свою діяльність на території Російської Федерації та не підтримувати кривавого агресора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.
"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!",- пише Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже сьогодні Instagram став недоступний для користувачів з Далекого Сходу Росії. Для інших мешканців країни-агресора платформа стане заблокованою після опівночі у ніч з 13 на 14 березня.
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