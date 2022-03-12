США розслідують кібератаку на супутниковий Інтернет під час вторгнення Росії в Україну

Спецслужби США розслідують кібератаку невідомих хакерів, яка порушила широкосмуговий супутниковий доступ в інтернет в Україні. Напад збігся з вторгненням Росії, яке почалося вранці 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хакерська атака на службу супутникового інтернету почалася 24 лютого між 05:00 і 09: 00, якраз в той момент, коли російські війська почали обстрілювати українські міста і входити на територію країни. За словами представника американської телекомунікаційної компанії Viasat, якій належить постраждала мережа, в результаті нападу були відключені модеми десятки тисяч клієнтів в Європі.

Хакери відключили модеми, які зв'язуються із супутником KA-SAT компанії Viasat, що забезпечують доступ в Інтернет для клієнтів в Європі, включаючи Україну. За словами фахівців, через більше двох тижнів деякі з них як і раніше не працюють.

Колишній технолог командування спеціальних операцій США Пабло Брейер сказав, що відключення супутникового інтернет-з'єднання може ускладнити боротьбу України з російськими військами.

"Якщо ви використовуєте сучасні інтелектуальні системи, інтелектуальну зброю, намагаєтеся виконувати загальновійськові маневри, то ви повинні покладатися на ці супутники", - уточнив Брейер.