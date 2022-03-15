В России перестанет работать протокол https, - Минцифры Украины

По инициативе Министерства цифровой трансформации Украины, в РФ и Беларуси перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Что означает остановку работы протокола https.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова .

В министерстве отметили, что наличие сертификатов безопасности SSL и TLS для интернет-сайтов (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означает, что ресурсы надежно защищены и можно передавать свои персональные данные.

"Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести", - уточняется в сообщении.

Так, компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие. Соответственно они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать.

"Фактически это означает смерть протокола https в России", - резюмировали в Минцифры.