У Росії пенсіонера засудили на 12 років за шпигунство на користь України

Ростовський обласний суд Росії засудив мешканця прикордонного з Україною селища Чертково до 12 років колонії суворого режиму за держзраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

72-річного уродженця селища Мілове Луганської області Володимира Моргунова звинувачують за ст. 275 КК РФ ("державна зрада").

Пенсіонера затримали у листопаді 2018 року. За словами силовиків, під час обшуку будинку у Моргунова виявлено 10 коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім'я - російський і український.

За даними ФСБ, Моргунов передавав інформацію співробітнику іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які він домовлявся по телефону, а зустрічі проходили на українській території.

За даними слідства, "зарубіжну розвідку", нібито, "цікавила ситуація в різних сферах економіки, суспільно-політичного життя прикордонного Чертківського району, а також інформація щодо дислокації військової техніки на прикордонній території, сил і засобів, задіяних у забезпеченні охорони державного кордону РФ".

Як повідомляють ЗМІ, адвокат обвинуваченого заявив, що захист не оскаржуватиме вирок.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) з початку 2019 року виявили, що у Луганській області бойовики вербують вихідців з Близького Сходу для відомостей про їхніх співвітчизників.

Також раніше СБУ викрила факт вербування громадянина однієї з країн Східної Азії представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР".