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Бойовики вербують іноземців для шпигунства в Україні, - СБУ

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 17:08
Бойовики вербують іноземців для шпигунства в Україні, - СБУ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Бойовики вербують вихідців з Близького Сходу для відомостей про своїх співвітчизників

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) з початку 2019 року виявили у Луганській області кількох вихідців з Близького Сходу, яких завербували в ОРЛО для збору на території України відомостей про своїх співвітчизників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ викрили факт вербування громадянина однієї з країн Близького Сходу представниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР".

Встановлено, що випускник луганського університету періодично відвідував тимчасово окуповану територію в особистих справах. Під час останнього візиту при перетині лінії розмежування через пункт пропуску "Станиця Луганська" іноземця затримали бойовики і в наручниках з мішком на голові відвезли в підвал, обладнаний під тюремні каземати.

"Три доби іноземця силою тримали у в'язниці, не висуваючи конкретних звинувачень. Згодом під загрозою фізичної розправи бойовики змусили іноземного громадянина погодитися на конфіденційне співробітництво. Він повинен був збирати для них інформацію про інших жителів країн Близького Сходу, які перебувають або відвідують ОРЛО або мають бізнес на підконтрольній українській владі території", - йдеться в повідомленні.

Після повернення іноземця з ОРЛО на вільну від окупації територію України СБУ отримала від нього докладні свідчення щодо обставин перебування в катівнях "МДБ" і вербування бойовиками.

Бойовики вербують іноземців для шпигунства в Україні, - СБУ

Фото: іноземця намагалися завербувати в "ЛНР" (СБУ)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила факт вербування громадянина однієї з країн Східної Азії представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР".

Також РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області СБУ затримала жінку, яка передавала розвідувальні дані про українських військових бойовикам так званої "ДНР".

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