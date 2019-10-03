СБУ викрила спробу спецслужб "ДНР" завербувати іноземця

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Іноземець виявився випускником одного із донецьких університетів

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт вербування громадянина однієї з країн Східної Азії представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР". Про це передає прес-служба СБУ.

Слідчі встановили, що іноземець, який є випускникм донецького вишу, регулярно відвідував з особистих питань тимчасово окуповані території Донбасу. Під час одного із візитів до ОРДЛО із ним зв'язався працівник спецслужб "ДНР", у минулому офіцер українських правоохоронних органів.

"У ході "бесіди" працівник псевдоспецслужби під тиском змусив іноземця підписати документ про надання сприяння МДБ. Чоловік, зокрема, був змушений пообіцяти збирати конференційну інформацію про інших іноземців, які перебувають чи відвідують тимчасово окуповані території Донбасу", - зазначили в СБУ.

Згодом іноземець прибув на підконтрольну українській владі територію і звернувся до СБУ. Чоловік надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування та поставлених завдань.

"Враховуючи наявність у діях представника псевдоспецслужби ознак державної зради, слідчими органами СБУ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - повідомила прес-служба.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області СБУ затримала жінку, яка передавала розвідувальні дані про українських військових бойовикам так званої "ДНР".