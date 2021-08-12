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У Росії відреагували на висловлювання Лукашенка про статус Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим територією РФ. Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, Крим нібито "входить до складу Союзної держави як територія Росії" і це нібито закріплено в російському законодавстві.

"У нас є договір про Союзну державу з Білоруссю, з 1999 року він діє. Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Республіки Білорусь і Російської Федерації відповідно до їх законодавства. За нашим законодавством Республіка Крим, звісно, - це територія Російської Федерації", - зазначив голова МЗС РФ.

Нагадаємо, у МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка.

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Олександр ЛукашенкоКримЛавров