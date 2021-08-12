У Росії відреагували на висловлювання Лукашенка про статус Криму

За його словами, Крим нібито "входить до складу Союзної держави як територія Росії" і це нібито закріплено в російському законодавстві.

"У нас є договір про Союзну державу з Білоруссю, з 1999 року він діє. Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Республіки Білорусь і Російської Федерації відповідно до їх законодавства. За нашим законодавством Республіка Крим, звісно, - це територія Російської Федерації", - зазначив голова МЗС РФ.