У Росії відреагували на санкції України: "врозріз з принципами свободи слова"
У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на санкції України проти російських компаній. У РФ вважають, що вони йдуть "врозріз з принципами свободи слова".
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.
Більш того, вона закликає профільні міжнародні організації відреагувати на нові санкції України щодо РФ.
"Українські санкції проти російських громадян і компаній йдуть врозріз з принципами свободи слова", - заявила Захарова.
Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони країни про санкції проти російських фізичних і юридичних осіб.
Йдеться про блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші подібні заходи.
Нагадаємо, також Володимир Зеленський підписав рішення про введення санкцій проти громадян Росії.
Зазначимо, ще раніше Рада нацбезпеки і оборони ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників.