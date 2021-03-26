В России отреагировали на санкции Украины: "вразрез с принципами свободы слова"

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на санкции Украины против российских компаний . В РФ считают, что они идут "вразрез с принципами свободы слова".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Более того, она призывает профильные международные организации отреагировать на новые санкции Украины в отношении РФ.

"Украинские санкции против российских граждан и компаний идут вразрез с принципами свободы слова", - заявила Захарова.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против российских физических и юридических лиц.

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и других подобных мерах.