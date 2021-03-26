В России отреагировали на санкции Украины: "вразрез с принципами свободы слова"
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на санкции Украины против российских компаний. В РФ считают, что они идут "вразрез с принципами свободы слова".
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Более того, она призывает профильные международные организации отреагировать на новые санкции Украины в отношении РФ.
"Украинские санкции против российских граждан и компаний идут вразрез с принципами свободы слова", - заявила Захарова.
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против российских физических и юридических лиц.
Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и других подобных мерах.
Напомним, также Владимир Зеленский подписал решение о введении санкций против граждан России.
Отметим, еще ранее Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей.