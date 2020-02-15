ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії відреагували на відмову Нідерландів щодо фігурантів справи MH17

Новини » Політика     15.02.2020 - 11:51
У Росії відреагували на відмову Нідерландів щодо фігурантів справи MH17
Фото: місце катастрофи рейсу MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Росія звинуватила Нідерланди в "ухиленні від проведення всебічного розслідування"

Генеральна прокуратура Російської Федерації розкритикувала Нідерланди через відхилення запиту щодо кримінального переслідування фігурантів справи про катастрофу рейсу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, у російському відомстві заявили, що дії Нідерландів свідчать про "ухилення від проведення всебічного розслідування" катастрофи малайзійського літака на Донбасі у 2014 році.

"Влада Нідерландів в черговий раз ухилилися від вжиття всіх необхідних заходів з проведення всебічного розслідування авіакатастрофи, як це передбачено резолюцією Ради Безпеки ООН", - сказали в Генпрокуратурі РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди відхилили пропозицію Росії про передачу їй кримінального переслідування трьох росіян, яких підозрюють у причетності до катастрофи рейсу MH17. Росія відправила запит ще у жовтні 2019 року.

Крім того, перше засідання Міжнародного суду в Гаазі у справі про катастрофу рейсу МН17 відбудеться 9 березня 2020 року. Участь у засіданні суду братимуть адвокати росіян, яких вважають причетними до катастрофи.

Як писало РБК-Україна, у червні 2019 року слідча група у справі про катастрофу малазійського літака оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").

Штайнмайєр звинуватив Росію і Китай у порушенні міжнародного права У Росії відреагували на масштабні санкції США
Новини України Російська ФедераціяНідерландиMH17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся