У Росії відреагували на масштабні санкції США

Посольство Росії у Вашингтоні вважає, що введення санкцій США проти трьох російських оборонних підприємств є "черговим сплеском русофобії". Про це повідомляють росЗМІ.

У Росії заявили, що для введення обмежувальних заходів потрібні вагомі підстави, яких їм ніби-то не надали.

"Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон'юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Госдеп США вніс у Федеральний реєстр країни інформацію про введення санкцій проти Росії. Під них потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

Раніше видання Bloomberg писало, що США побоюються вводити антиросійські санкції. Мова йде про санкції проти "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але США побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.

Втім, як повідомлялось, Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.