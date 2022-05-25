Росія планує зняти вікові обмеження для призовників
Фото: Росія планує зняти вікові обмеження для призовників (Getty Images)
Парламент Росії схвалив закон щодо скасування вікових обмежень для призовників. Рішення набере чинності після підпису голови Кремля Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Законопроєкт було схвалено у трьох читаннях під час одного засідання.
"Сьогодні особливо необхідно зміцнювати збройні сили, допомагати Міністерству оборони. Наш верховний головнокомандувач робить усе, щоби наші збройні сили перемагали, і ми повинні допомогти", - заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Сьогодні ж, вступити на службу до армії країни-окупанта можуть росіяни у віці від 18 до 40 років й іноземці у віці від 18 до 30 років.
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