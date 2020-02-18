Офіс генпрокурора відкрив справу через наступ на Донбасі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Справу про сьогоднішній наступ розслідуватиме СБУ

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу.

Повідомляється, що за фактом обстрілів підрозділів ООС в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний Луганській області розпочато кримінальне провадження. Обстріли кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і створення незаконних збройних формувань.

За даними слідства, бойовики вели обстріли з забороненого мінськими угодами озброєння. Під вогневим прикриттям противник перейшов до активного наступу і зробив спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього один український захисник загинув, п'ятеро отримали поранення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні буде проводити СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Естонія на Радбезі ООН піднімуть питання настання бойовиків на Донбасі.

За даними української сторони, після 05:00 бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях 72-й і 93-й окремих механізованих бригад ЗСУ. Після обстрілу штурмові групи противника спробували атакувати спостережні пости за трьома напрямками. Напад штурмових груп було придушене, після чого зав'язався бій на одному з постів спостереження 72-ї бригади.