У Росії засудили громадян РФ та Вірменії за нібито шпигунство на користь України
Ростовський обласний суд до 10 років колонії суворого режиму засудив громадян Росії та Вірменії. Їх обвинувачують у нібито держзраді та шпигунстві на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на сайт Федеральної служби безпеки РФ.
"За вчинення злочинів, передбачених ст. 275 "Державна зрада" і ст. 276 "Шпигунство" КК РФ суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців. Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ФСБ, громадянин РФ Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян, причетні до здійснення контрабандних поставок радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300" з Росії до України.
Вказано, що радіоелектронне обладнання Лобов "зберігав в підвальному приміщенні свого будинку, де виробляв передпродажну підготовку".
Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння.
Як повідомляють у ФСБ кінцевим одержувачем обладнання виступив нібито "Укроборонпром".
Зазначено, що у березні 2020 року для нібито чергової закупівлі клістронів Хачатрян прибув в Росію і "був затриманий на місці злочину".