У Росії обвалився міст в районі військових навчань, постраждали 20 осіб

В районі військових навчань в Єврейській автономній області обрушився залізничний міст. В результаті події постраждали близько 20 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Це сталося в Смидовичському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали.

"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, так як не наше спорудження, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку та пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", - сказав перший заступник голови Смидовичського району Борис Корольов.

Нагадаємо, в Китаї при обваленні естакадного моста в місті Уси східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і двоє отримали поранення.

Крім того, в новозеландському місті Франц Йосип стався обвал, викликаний проливними дощами.

Відзначимо, в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини моста між селами Болград і Кубей.