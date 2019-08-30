Росія готова до газових переговорів з Україною та ЄС у вересні

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Тристороння зустріч планується в першій половині вересня

Росія готова до трьохсторонніх газових переговорів з Європейською комісією та Україною в першій половині вересня. Про це заявив глава російського Міністерства енергетики Олександр Новак, передають росЗМІ.

За словами Новака, тристороння зустріч може відбутися в першій половині вересня. Він додав, що необхідно підібрати дати, які були б зручні для всіх сторін переговорів.

"Ми готові зустрітися в першій половині вересня. Просто у нас також є деякий графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Необхідно вибрати час, щоб всі мали одночасну можливість для зустрічі", - зазначив він.

Також Новак додав, що напередодні віце-прем'єр Євросоюзу з питань енергетики Марош Шефчович запропонував провести тристоронні газові переговори у період з 16 по 23 вересня.

"Ми маємо пропозиції від заступника голови Європейської комісії пана Шефчовича зустрітися. Або 16 числа, або може бути якісь інші дати. Ми обговоримо. Я думаю, це буде найближчим часом узгоджено", - заявив російський міністр.

Нагадаємо, раніше представник президента України в уряді Андрій Герус заявив, що переговори між Україною та Росією щодо транзиту та закупівель газу будуть продовжені найближчим часом. Він нагадав, що в Росії були готові поновити переговори відразу після виборів в Україні.