У МЗС Німеччини заявивли про шанс проведення місії ООН на Донбасі

Глава МЗС Німеччини налаштований оптимістично в питанні миротворців ООН на Донбасі

Шанс проведення миротворчої місії ООН на окупованій території України є. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас, передає Die Welt.

За його словами, Берлін хоче надати нову динаміку мінському процесу. МЗС Німеччини обговорює це питання, як з Україною і з Росією.

"Я налаштований оптимістично, і що у нас є шанс для проведення миротворчої місії ООН", - сказав Маас.

Також додав, що метою Німеччини є стабілізація ситуація в Україні, перемир'я і встановлення лінії розмежування.

"В тому випадку, якщо мінські угоди будуть успішно реалізовані, ми можемо вести переговори про закінчення дій санкцій. Але тільки тоді", - сказав глава МЗС Німеччини.

Також Маас підтвердив, що федеральний уряд Німеччини залишається прихильним позиції невизнання російської окупації українського Криму.

Нагадаємо, в кінці липня 2018 року політичні директора МЗС "нормандської четвірки" обговорили принципи миротворчої операції ООН на Донбасі.

Зазначимо, сьогодні, 18 серпня 2018 року, канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони планують обговорити безліч питань. Ситуація в Україні - одна з тем. Напередодні зустрічі президент України Петро Порошенко погодив з Меркель позиції на переговорах з Путіним.