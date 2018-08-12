У РФ назвали умови нової зустрічі у нормандському форматі

У РФ заявили, що нова зустріч може відбутися "за умови виконання попередніх домовленостей"

У Росії заявили, що нова зустріч у нормандському форматі може відбутися за умови виконання попередніх домовленостей. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

За словами Лаврова, якщо Україна має намір ініціювати зустріч в нормандському форматі, то це стане можливим після того, як "попередні угоди будуть втілені в життя".

"Ми за те, що "нормандська четвірка" активно працювала, але щоб ці зустрічі не закінчувалися домовленостями, які не виконуються. Ми наводили багато разів приклади, пов'язані з самітом "нормандської четвірки" в 2015 році в Парижі і потім в 2016 році в Берліні. В ході цих самітів була досягнута домовленість дуже конкретна, самі лідери на карті позначили три населених пункти, в яких повинно було відбутися розведення сил і засобів", - сказав Лавров.

Нагадаємо, в червні президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У розмові Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією мінських домовленостей в частині безпеки.