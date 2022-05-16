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У Росії назвали умову для відповіді на вступ Швеції до НАТО

Фото: МЗС Росії назвало умову для відповіді на вступ Швеції до НАТО (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія готується відповісти на вступ Швеції до НАТО. Кроки, які зробить Москва, залежать від можливості розміщення на шведській території ядерної зброї Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Росії.

У російському дипломатичному відомстві назвали вступ Швеції в НАТО "шкодою безпеки" для Північної Європи і Європейського континенту в цілому. Москва запевнила, що відреагує на рішення Стокгольма стати членом Альянсу, зробивши як військово-технічні, так і інші кроки.

"У цьому плані багато чого буде залежати від конкретних умов інтеграції Швеції в Північноатлантичний альянс, включаючи перспективу розміщення на шведській території ударних систем озброєнь цього військового блоку", - підкреслили в МЗС Росії.

Нагадаємо, сьогодні уряд Швеції офіційно оголосив про рішення вступити в НАТО. Заявку планується подати найближчим часом. Проти членства країни в Альянсі виступила Туреччина. Стокгольм направить в Анкару дипломатів для врегулювання розбіжностей.

Зазначимо, раніше правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО, але за умови нерозміщення на її території ядерної зброї.

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