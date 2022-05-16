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Швеція відправить дипломатів до Туреччини на переговори про вступ до НАТО

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Стокгольм, Понеділок 16 травня 2022 16:35
Швеція відправить дипломатів до Туреччини на переговори про вступ до НАТО Фото: міністр оборони Швеції Петер Хультквіст (flickr by Socialdemokraterna)
Автор: Юлія Бойко

Швеція відправить своїх дипломатів до Туреччини на переговори щодо заявки на вступ до НАТО. Стокгольм спробує переконати Анкару підтримати його членство в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, група дипломатів повинна знайти шляхи вирішення питань, які турбують Туреччину. За його словами, вони проведуть дискусії, щоб розібратися, чого насправді хоче Анкара.

Вступ до НАТО вимагає схвалення всіх 30 країн-учасниць оборонного Альянсу.

Зазначимо, побоювання щодо майбутнього членства Швеції і Фінляндії в НАТО виникли після того, як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив про те, що не налаштований позитивно щодо вступу скандинавських країн. Він також заявив, що в цих країнах діють представники забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану".

Також Анкара незадоволена тим, що Швеція обмежує експорт озброєнь. У шведському МЗС запевнили, що готові вирішити всі розбіжності.

Нагадаємо, сьогодні шведський прем'єр Магдалена Андерссон офіційно оголосила про намір подати заявку на вступ до НАТО. Її подадуть найближчими днями разом з Фінляндією.

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