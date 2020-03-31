США продовжили санкції проти Росії за кібератаки

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Указ дає право Міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які вчиняють кібератаки проти США

Президент США Дональд Трамп продовжив дію виконавчих указів про санкції за кібератаки проти Сполучених Штатів, які були введені в тому числі проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Указ 13694, підписаний екс-президентом США Бараком Обамою, давав право Міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які вчиняють кібератаки проти США, блокуючи будь-які їхні активи на території країни та відрізаючи їх від американської фінансової системи.

В кінці грудня 2016 року цей документ був доповнений новими положеннями. Дію каральних заходів було поширено на осіб, які перебувають за межами США і причетних до кіберактивність.

На підставі цього рішення санкції тоді були введені відносно Федеральної служби безпеки Росії і колишнього Головного розвідувального управління (нині Головне управління Генерального штабу ЗС РФ).

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки мають намір ввести санкції проти Російської Федерації з метою стабілізації ситуації на ринку нафти.

Проте напередодні, 2 березня, США вивели з-під санкцій російські компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнефтепродукт". Обмеження проти даних компаній були введені за допомогу в розвитку ядерної програми КНДР у червні 2017 року.