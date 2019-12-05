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У Росії фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" засудили на 17 років

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 12:44
У Росії фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" засудили на 17 років
Фото: Енвер Сейтосманов (facebook / crimeansolidarity)

Сейтосманов відбуватиме незаконне покарання у колонії суворого режиму

Російський суд в Ростові-на-Дону у четвер, 5 грудня, оголосив вирок фігуранту севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку організації "Кримська солідарність" у Facebook.

Так, сьогодні російський Південний військовий суд ухвалив рішення про засудження кримськотатарського активіста Сейтосманова до 17 років перебування в колонії суворого режиму з обмеженням волі на 1 рік.

Російський суд визнав Сейтосманова нібито винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії, тобто участь в діяльності терористичної організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційний "Верховний суд Криму" ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу 5 фігурантам сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір". У СІЗО до 15 лютого 2020 року залишились Фарход Базарів, Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Сеитвели Сейтабдиев і Рустем Сейтхалилов.

До цього окупаційний "суд" в Криму відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Під вартою залишили Рустема Эмірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва.

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Новини України Російська ФедераціяприговорХізб ут-ТахрірСуд
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