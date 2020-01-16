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У Нью-Йорку екстрено сів пасажирський літак

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 15:00
У Нью-Йорку екстрено сів пасажирський літак
Фото: аеропорт Ньюварк (wikipedia org photo User Fan_Railer)

У літака стались проблеми з двигуном одразу після вильоту

У міжнародному аеропорту Ньюварк, у Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NJ.

Зазначається, що у літака стались проблеми з двигуном одразу після вильоту.

"Проблеми з двигуном змусили рейс United Airlines здійснити екстрену посадку у четвер вранці в міжнародному аеропорту Ньюварк", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в самій авіакомпанії, літак безпечно приземлився, а пасажири залишили повітряне судно без жодних проблем.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року сталася авіакатастрофа в Ірані. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

Зазначимо, Кабмін виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряд протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тис. гривень допомоги.

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