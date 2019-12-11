У Росії будуть заочно судити Гриценка

У Росії мають намір заочно судити колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

В РФ заявили про завершення розслідування кримінальної справи щодо Гриценка. Його звинувачують нібито у "вчиненні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території РФ з використанням ЗМІ".

Раніше Басманний суд Москви обрав заочний арешт в якості запобіжного заходу стосовно колишнього міністра оборони України. Запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ.

Раніше повідомлялося, що в Росії Гриценка звинуватили в закликах до терактів. У липні 2017 року в ефірі "112 Україна" він заявляв, що якщо ситуація з вибухами авто в Києві "насправді війна, а не ігрище для президента, то на кожен підірваний автомобіль у Київі або Маріуполі повинні бути два вибухи в Таганрозі або Москві".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчий комітет РФ відкрив нові справи проти українських військових нібито за обстріл цивільних об'єктів на Донбасі.