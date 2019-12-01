У Росії автобус впав у річку, є загиблі

У Забайкальському краї Російської Федерації вранці 1 грудня пасажирський автобус впав з мосту в річку, в результаті чого загинули 15 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, аварія сталася близько 10 години за московським часом на 60-му кілометрі дороги Могойтуй-Сретенськ. На момент аварії в автобусі перебували 44 пасажири, частина з них виявилися заблокованими в транспортному засобі.

Зазначається, що в результаті аварії загинули 15 людей, ще щонайменше 18 отримали поранення. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало колесо автобуса, яке лопнуло під час руху.

Нагадаємо, 30 листопада на автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області на ходу загорівся туристичний автобус, який перевозив пасажирів з Харкова в Познань. В автобусі перебували понад 50 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Водій почав гасити пожежу ще до прибуття рятувальників.

Також РБК-Україна писало, що у Домінікані сталася ДТП за участі туристичного автобусу, в якому перебували 60 людей. В результаті зіткнення автобусу з вантажівкою постраждали 35 російських туристів, серед постраждалих є діти.

Ще одна ДТП з автобусом сталася в Аргентині 28 листопада. У 160 км від Буенос-Айреса перевернувся шкільний автобус, в якому перебували 43 дитини та 10 дорослих. В результаті інциденту загинули 2 дитини.