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У Росії анонсували гумкоридор для іноземних суден з порту Маріуполя

Фото: начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев (ТАСС)
Автор: Іван Носальський

Влада РФ у середу, 25 травня, відкриє гуманітарний коридор для іноземних суден з порту окупованого Маріуполя.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

"Для безпечного виходу іноземних суден з порту Маріуполь з 08:00 25 травня організується гуманітарний коридор довжиною 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря", - розповів Мізинцев.

За його інформацією, у шести портах - Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаков, Одеса та Південний залишаються заблокованими 70 іноземних суден з 16 держав.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський назвав стратегічні дії, які можуть ослабити продовольчу кризу, викликану блокадою українських морських портів.

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