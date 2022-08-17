Роспропаганда залякує світ "третьою світовою війною" після вибухів у Криму, - РНБО

Вказано, що для просування наративу про "неминучість третьої світової війни" російські медіа масово поширюють слова італійського журналіста Доменіко Квіріко.

Так, у коментарі виданню La Stampa він висловив занепокоєння щодо "українського нападу" на Крим. За його словами, наслідки можуть бути "катастрофічними", оскільки за цим стоїть "бажання знищити російську єдність".

"Якщо Зеленський, як він заявив в одному з останніх звернень до народу, вирішив розпочати відвоювання всіх українських територій з Криму, то ці півроку будуть пеклом", - заявив Квіріко.

Свої гучні заяви автор пояснює це тим, що для Росії вторгнення в Крим є "еквівалентом наступу на Москву", тобто своєрідною "червоною лінією".

"Таким чином, тактика залякування є одним із найвживаніших інструментів Кремля для утримання загарбаних територій України", - пояснюють в Центрі при РНБО.

Нагадаємо, вчора, 16 серпня вранці в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи на території складів боєприпасів російських військ.

Крім того, росЗМІ почали заявляти і про вибухи на авіабазі під Сімферополем, але військові експерти попередили, що це могло бути ніщо інше як ІПСО та закликали не поспішати з висновками.

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