ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 05 березня 2022 06:51
Блінкен впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Держсекретар США сказав, що не знає скільки триватиме ця війна, але він упевнений, що Україна здатна перемогти. Так само він висловив готовність зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

В інтерв'ю виданню BBC Ентоні Блінкен висловився про війну між Росією та Україною.

Він не зміг сказати як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.

Також держсекретар високо оцінив стійкість українського народу і зазначив, що війна вже йде не так, як задумував Путін.

"Якщо у Москви є намір якимось чином спробувати повалити уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - сказав він.

Нагадаємо, що Столтенберг заявив, що НАТО не є стороною конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна