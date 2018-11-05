Ярославський: замість розмов про новий аеропорт у Дніпрі можна було вже рік його будувати

Фото: зустріч з журналістами (прес-служба DCH)

Ярославський неодноразово підтверджував готовність побудувати новий термінальний комплекс

Журналісти Дніпра зустрілися з менеджментом групи DCH Олександра Ярославського і Міжнародного аеропорту "Харків" і детально познайомилися з тим, як організована робота харківського аеропорту. Про це повідомляє прес-служба DCH.

Як відомо, Ярославський неодноразово підтверджував готовність побудувати новий термінальний комплекс в Дніпрі і розпочати роботи, як тільки буде виділено держфінансування будівництва там злітно-посадкової смуги (ЗПС) в необхідному обсязі.

На зустрічі з дніпровськими журналістами бізнесмен підкреслив, що немає ніяких юридичних перешкод для старту проекту, і що з його боку затримки з виділенням коштів не буде.

"Якщо ви мене запитаєте, чи є гроші на аеровокзальний комплекс, вони є. Ось у мене є 70 млн, які я можу за графіком починати інвестувати", - зазначив він.

У той же час, ясності щодо державного фінансування будівництва ЗПС як і раніше немає, підкреслив Ярославський.

"Я не хочу аналізувати, прийняли, не прийняли (проект держбюджету з урахуванням необхідної для аеродрому в Дніпрі суми). Це не моя зона відповідальності. Якщо ви хочете фінальний відповідь – немає грошей. А підтримка, розуміння... Навіщо нам підтримка? І розуміння не треба. Треба 3 млрд. грн. на ЗПС. Ми вже майже рік говоримо на ці теми. Якщо б ми рік будували, ми б вже були близькі до здачі цього об'єкту", - сказав Ярославський.

З приводу нинішньої дніпровської ЗПС він сказав так: "Я думаю, що це останній сезон, коли цю смугу можна якось використовувати. Смугою її назвати неможливо, туди просто не будуть літати літаки. Мої пілоти відмовляються летіти, тому що це небезпечно", - сказав він.

Бізнесмен також поділився своїм баченням будівництва нового аеропорту у Дніпрі, за основу якого буде взято проект Міжнародного аеропорту "Харків", розроблений свого часу за участю профільної австрійської консалтингової фірми.

"Харківський аеропорт розрахований на 3 млн пасажирів в рік. У Дніпрі необхідний такий же", - сказав Ярославський.

Він розповів, що DCH планує не тільки побудувати новий термінал, але і реконструювати існуючий. Період будівництва бізнесмен оцінює в 2,5 року, за будівництво перонів і "смуги" буде відповідати найнятий державою підрядник, що має відповідну ліцензію, а термінальний комплекс збирається будувати своїми силами.

"За свою частину держава буде відповідати. У мене немає компанії, яка буде будувати злітно-посадкову смугу. А термінальний комплекс, звичайно, ми самі збудуємо. Свої гроші я нікому не довірю", - підкреслив він.

Він упевнений, що DCH зможе в стислі терміни залучити в Дніпро авіакомпанії, з якими співпрацює в Харкові. "Все піде набагато легше, ніж у Харкові, нас вже знають, є налагоджений сервіс", - сказав бізнесмен.

Ярославський переконаний також, що "битва за аеропорт" повинна бути спільною справою Дніпровського регіону.

"Чи готовий я чекати (поки виділять держфінансування)? У мене немає іншого виходу. У мене "Петрівка" (Дніпровський металургійний завод), "Суха Балка" (Кривий Ріг). Будемо чекати, доїжджати на санях і конях. Але не тільки ж ми з вами повинні битися за Дніпровський аеропорт, але і люди повинні потурбуватися про себе. Аеропорт потрібен всьому Дніпровському регіону, як я розумію. Можете собі уявити, якщо б в Харкові не було б аеропорту, у що він перетворився, навіть страшно подумати. Те ж саме може статися з "Дніпром", - додав Ярославський.

Як відомо, Міжнародний аеропорт "Харків", поряд з іншими об'єктами інфраструктури міста, був реконструйований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 млн доларів.