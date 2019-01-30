Ярославський розповів, чому не поїхав до Давосу

Фото: Олександр Ярославський (з відкритих джерел)

Ярославський підкреслив, що політикою не займається

Бізнесмен Олександр Ярославський в цьому році вирішив не їхати в Давос на Всесвітній економічний форум. Про це він розповів журналістам після церемонії присвоєння йому звання "Почесний доктор" в Харківському національному університеті ім. Каразіна, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Ярославський вважає, що економічний форум у Давосі перетворився на політичний.

"Мені є чим займатися в Україні. Моя думка, можливо, помилкова, але (Всесвітній економічний форум у Давосі, - ред.) перетворився з економічного в політичний форум. Політикою я не займаюся. Моя справа – це практичні справи", - сказав Ярославський.

"Дай Бог, якщо вдасться домовитися з урядом і Дніпровським аеропортом. Ми щільно підійшли до створення проекту "Екополіс ХТЗ" — це близько мільйона кв. м різних площ і це буде коштувати мільярд доларів, які я інвестую протягом 10 років. Це буде прорив для Харківщини, для України", — додав Ярославський, розповідаючи про свої плани по найбільших перспективних проектах DCH, які спрямовані на розвиток транспортної та технологічної інфраструктури двох великих регіонів.

"Екополіс ХТЗ" — це проект по редевелопменту території Харківського тракторного заводу, яка не використовується у виробничих цілях. Тут з'явиться сучасна багатофункціональна екосистема для бізнесу: індустріальний парк, технопарк, логістичний комплекс, торговий кластер, а також дослідний, освітній і медичний центри.

До реалізації проекту ХТЗ і девелоперський дивізіон DCH Ярославського залучать найбільші партнерські ВНЗ Харкова: ХНУ ім. Каразіна та НТУ "Харківський політехнічний інститут", а також ХНУМГ ім. Бекетова, де за підтримки бізнесмена створено Центр трансферу технологій "Мегаполіс".

"Природно, в цьому будуть брати участь харківські університети зі своєю науковою базою — ми залучимо. Плюс ми залучимо всіх харківських будівельників. Всі, хто зможе дати високий рівень цього проекту з Харкова, будуть залучені в першу чергу. Це десь близько 15 тис. нових робочих місць. Я буду битися за цей проект. Тому, не до Давосу", — розповів Ярославський.

Інший великий проект, найбільш актуальний для засновника DCH — модернізація аеропорту в Дніпрі.

"Я веду переговори з урядом про те, щоб побудувати аеропорт Дніпра. Його там практично немає — він являє собою жалюгідне видовище. Така ж злітно-посадкова смуга, як в Харкові, буде коштувати близько 120 млн доларів, ще близько 70 млн доларів будемо інвестувати ми будемо будувати аеровокзальний комплекс. Весь проект — близько 200 млн доларів. Дніпро — величезний промисловий регіон України, якому настійно потрібно аеропорт, тому що в існуючий авіакомпанії відмовляються літати", — розповів Ярославський.

Як відомо, Ярославський в рамках проектів групи DCH, яка йому наллежить, інвестував у розвиток Харківського регіону понад 1 млрд доларів. У тому числі 300 млн доларів в підготовку Харкова до Євро-2012 – будівництво сучасних аеропорту і стадіону, а також супутньої інфраструктури.

Ярославський регулярно зустрічається зі студентами, розповідаючи їм про досвід у бізнесі, плани розвитку Харкова, а також системно підтримує виші Харкова – як університет ім. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства, почесним доктором яких він є, а також Харківський політех, Харківський університет харчових технологій.

На території Харківського національного університету імені Каразіна, завдяки виділеному бізнесменом фінансування, встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вишом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Кузнецю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. Крім того, між Харківським Національним університетом та Харківським тракторним заводом, що входить до групи DCH, укладено Меморандум про стратегічне партнерство.