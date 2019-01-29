У Харківському університеті Ярославському вручили диплом почесного доктора

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба DCH)

Церемонія пройшла в Харківському національному університеті ім. Каразіна

В Харківському національному університеті ім. Каразіна відбулася церемонія вручення відзнак Doctor Honoris («Почесного доктора») Олександру Ярославському, відомого бізнесмена, власника і президента групи DCH. Таким чином Вчена рада вишу оцінила внесок Ярославського в економіку України і Харківської області, розвиток українського спорту та освіти, а також багаторічну співпрацю і меценатську підтримку «каразинців», повідомляє РБК-Україна.

У числі почесних докторів харківського університету, заснованого в 1805 р., - Йоганн Гете, Лев Толстой, Іван Франко, Михайло Грушевський і Борис Патон.

Під час урочистої церемонії Ярославському вручили мантію, диплом та відзнаки Doctor Honoris в рамках Асамблеї вчених рад «Каразінського університету», яка традиційно проводиться в день заснування вузу — 17 січня по «старому» стилю, 29 січня по «новому».

«Університет більше двох століть присуджує звання почесного доктора людям, які дуже багато зробили для освіти, науки, міста, області і країни. Ми раді, що Олександр Владиленович дуже багато зробив для України, для Харківщини, для Харкова і для нашого університету. Він гідний такого звання. Це наш знак подяки за багаторічну підтримку університету, сприяння його розвитку», — сказав на церемонії Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна.

У своїй інавгураційній промові бізнесмен подякував університету за можливість реалізації спільних проектів, до яких Ярославський причетний як меценат:

«У першу чергу я хотів би привітати дорогий, рідний і улюблений університет з днем 214-річчя. Побажати нашому університету ще багатьох-багатьох сотень років процвітання. Руйнуються і йдуть імперії, змінюються суспільно-політичні формації, змінюються уряду і прем'єр-міністри, змінюються президенти, але наука і освіта вічні. Це вічно, непорушно, непорушно. Якщо ви і далі дозволите мені взяти участь у допомозі університету, я буду вам щиро вдячний і вдячний. Спасибі величезне!», — сказав Ярославський на церемонії інавгурації.

Під час церемонії Ярославський подарував студентам всіх спеціальностей, аспірантам і викладачам Харківського національного університету підписку на бази даних видавництва Oxford University Press — найвідомішого університетського видавництва в світі. У цих базах представлені англомовні наукові журнали Оксфордського університету, де публікуються наукові дослідження найвідоміших учених світу, включаючи лауреатів Нобелівської премії.

«Це одне з найкращих у світі університетських видавництв. Це 330 журналів, повнотекстова база даних. Журнали по всіх галузях науки, головним чином медицини, біології, хімії та інших. Це дорога передплата – близько 1 млн грн на 5 років. Жоден університет в Україні не має такої підписки, а у нас вона є, тому що ми отримали такий подарунок. І це подарунок для всіх: для аспірантів, для студентів, для викладачів, співробітників. Кожен може зайти в цю базу даних і попрацювати з журналами. Це безцінний подарунок», — подякував меценату і почесному доктору університету Ярославському Віль Бакіров.

Нагадаємо, Олександр Ярославський в рамках проектів групи DCH, яка йому належить, інвестував у розвиток Харківського регіону понад 1 млрд доларів. У тому числі 300 млн доларів в підготовку Харкова до Євро-2012 – будівництво сучасних аеропорту і стадіону, а також супутньої інфраструктури.

Ярославський регулярно зустрічається зі студентами, розповідаючи їм про досвід у бізнесі, плани розвитку Харкова, а також системно підтримує виші Харкова – як університет ім. Каразіна, так і Харківський політехнічний інститут, Харківський університет харчових технологій, Харківський національний університет міського господарства, почесним доктором якого є.

На території Харківського національного університету, завдяки виділеному бізнесменом фінансуванню, встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вишом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Кузнецю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. Крім того, між Харківським Національним університетом та Харківським тракторним заводом, що входить до групи DCH, укладено Меморандум про стратегічне партнерство.