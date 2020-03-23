Ярославський привіз у Харків лабораторні ПЛР-тести

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

ПЛР-тести забезпечують високу можливу точність діагностики

У понеділок, 23 березня, в Харків з Китаю прибули тести на коронавірус, про постачання яких власник і президент DCH Олександр Ярославський домовився з китайським мільярдером Джеком Ма. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу антикризового штабу в Харкові.

Мова йде про ПЛР-тести, які забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики та застосовуються в лабораторних умовах.

Як повідомляють в прес-службі, на думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики інфекції коронавірусу. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антиген. По суті, тест-система - це пластикова касета, яка запечатується в індивідуальний пакет, у комірках якої проводиться аналіз.

"Я виконав свою обіцянку президента України та передав від сім'ї Ярославських $2 млн на закупівлю товарів медичного призначення. У Харків доставили безцінні в сьогоднішніх умовах найточніші тести на коронавірус. Ми змогли мобілізувати харківський бізнес і зібрати серйозні гроші на підтримку медицини. Тобто прийняті найважливіші заходи екстреного реагування для захисту нашого регіону. Далі – особливо в умовах оголошеної надзвичайної ситуації - справа, насамперед, за місцевою владою", - сказав Ярославський.

Бізнесмен також додав, що продовжує тримати ситуацію на контролі та при необхідності готовий підключатися по мірі надходження запитів органів державної влади.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, минулого тижня у Харкові був створений перший антикризовий штаб за підсумками зустрічі в Офісі президента представників влади та великого бізнесу. 17 березня було його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіональної бізнес-спільноти.