Ярославський допоміг Офісу президента налагодити постачання ПЛР-тестів в Україну, - експерт

Через спалаху коронавірусу в Україні багатьом бізнесменам довелося перебрати на себе управління ситуацією в регіонах і пожертвувати не мало коштів і сил для протидії поширенню інфекції, а при сприянні бізнесмена Олександра Ярославського влада змогла оперативно організувати дефіцитні у всьому світі ПЛР-тести на коронавірус. Про це йдеться в публікації РБК-Україна "Ситуативний союз: як великий бізнес допомагає регіонам боротися з коронавірусом".

Так, на думку політолога Володимира Фесенка, рішення президента залучити бізнесменів і олігархів - вимушена міра і правильна ініціатива, адже в умовах пандемії треба діяти швидко і нестандартно.

Крім того, як зазначає експерт, в рамках такої співпраці з Офісом президента Олександр Ярославський допоміг української влади налагодити контакт з китайським мільярдером Джеком Ма та організувати постачання великої партії дефіцитних у всьому світі експрес - і ПЛР-тестів.

"Мало того, як показує практика, більшість країн також залучають великий бізнес, тому в цьому немає нічого дивного. Навпаки, у великих компаній, як правило, хороші організаційні ресурси, розгорнута регіональна логістика, і найголовніше - додаткові фінансові можливості та зв'язки, яких на рівні держави немає. Наприклад, в рамках такої співпраці з Офісом президента Олександр Ярославський допоміг українській владі налагодити контакт з китайським мільярдером Джеком Ма та організувати постачання великої партії експрес - і ПЛР-тестів. Без такої кооперації це зробити було б в рази довше", - зазначає в коментарі РБК-Україна Володимир Фесенко.

За словами співзасновника і директора економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолія Амеліна бізнес допомагає на різних рівнях - хтось закуповує апарати ШВЛ, хтось маски та респіратори, хтось забезпечує цілі лікарні.

"Бізнес більш мобільний, менш бюрократизований, у нього налагоджені контакти з постачальниками та логістика. З боку президента було логічно залучити його до забезпечення лікарень всім необхідним для протистояння коронавірусу. До того ж, до великого бізнесу, який взяв кураторство над областями, підключається й малий і середній бізнес, який також акумулює кошти та допомагає на своєму рівні", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група DCH Олександра Ярославського очолила рейтинг бізнесменів, які фінансово допомагають державі боротися з коронавірусом в Україні. За підрахунками журналістів, з початку поширенням інфекції в Україні бізнесмен виділив вже 391 млн.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 квітня в Україну з Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за $850 тис. купив власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Раніше в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт з ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які бізнесмен купив за сприяння китайського мільярдера Джека Ма.

Також повідомлялося, що ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжних ланок в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

Першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського прибула в Україну 24 березня, з них 5 тис. були доставлені в Харків для забезпечення потреб регіону.

Повідомлялося також, що спільно з міською владою Харкова бізнесмен профінансував роздачу 150 тис. продовольчих наборів і 40 тис. аптечок місцевим пенсіонерам. Крім того, за ініціативою Ярославського харківська ОДА закупила необхідні матеріально-технічні ресурси для лікарень регіону на $2,4 млн.