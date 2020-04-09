В Україну прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів, куплених Ярославським

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Ярославський заплатив за 100 тис. ПЛР-тестів $850 тис.

В Україну з Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за $850 тис. купив власник і президент DCH Олександр Ярославський. Про це повідомляє прес-служба DCH, передає РБК-Україна.

Як повідомляли в компанії, раніше Ярославський завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати доставку в Україну першої партії гостродефіцитних у світі високоточних ПЛР-тестів. 24 березня 50 тис. таких лабораторних тест-систем прибули до Києва.

Водночас, Харківський регіон отримав 5000 ПЛР-тест-систем з першої партії і зараз ще 9000 тест-систем з другої.

Головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота подякувала Ярославському за те, що він забезпечив регіон ПЛР-тестами.

"Хочу подякувати Олександру Ярославському за те, що їх закупив. Спасибі величезне! Кількість тест-систем дозволить закрити поточні потреби регіону, а нам дасть можливість істотно розширити аудиторію тестованих на коронавірус. Ми зможемо оперативно виявляти хворих, тим самим мінімізуючи поширення цього вірусу", - сказала Махота.

Раніше повідомлялося, що фінансовий внесок Олександра Ярославського в боротьбу з коронавірусом в Україні становить близько 391 млн грн. Крім закупівлі ПЛР-тестів бізнесмен також перерахував $1,15 млн за 50 апаратів ШВЛ, які виробляє німецька компанія, що спеціалізується саме на цьому виді медобладнання.

Як повідомляло РБК-Україна, Ярославський спільно з міською владою Харкова забезпечує місцевих пенсіонерів наборами продуктів і ліків. Станом на сьогодні за цією програмою закуплено 150 тис. пайків і 40 тис. аптечок.

Нагадаємо, 19 березня харківські підприємці закупили за прямими договорами з постачальниками ще на $2,4 млн необхідних для протидії епідемії товарів медпризначення.

Пізніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко подякував Ярославському за активну участь і допомогу у боротьбі з коронавірусом в Україні.