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Россию осудили за агрессию против Украины на саммите G20

Архивное фото: Россию осудили за агрессию против Украины на саммите G20 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

На встрече G20 в Бразилии, западные министры иностранных дел осудили Россию за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россия должна заплатить за свою агрессию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на закрытом заседании, сообщил его офис.

Норвежский министр Эспен Барт Эйде заявил журналистам, что Лавров спокойно ответил на замечания Кэмерона "набором альтернативных фактов" о событиях в Украине.

"Мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока она не станет свободной и независимой суверенной страной без другой армии на своей земле", - сказал министр иностранных дел Норвегии, выступая на встрече.

Высокопоставленные дипломаты из США, Австралии, Канады, Германии, Италии и Франции выступили с аналогичными замечаниями в первый день двухдневной встречи.

Встреча была назначена для подготовки повестки дня саммита G20 в ноябре

Бразилия, председательствующая в этом году в G20, открыла встречу министров иностранных дел, обвинив ООН и другие многонациональные структуры в неспособности остановить конфликты, в результате которых гибнут невинные люди.

Девятнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20), пройдет 18-19 ноября 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

Помощь Украине от Норвегии и Великобритании

Ранее мы писали, что Норвегия планирует передать Украине десять пусковых установок NASAMS.

Великобритания предоставляет Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

Премьер Великобритании Дэвид Кемерон заявил, что страна продолжит помогать Украине. 

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