Россию оставили без европейских унитазов: Путин запутался с реакцией

Согласно документам в Официальном журнале ЕС, блок в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию: ванн, душевых, умывальников, биде, унитазов, сидений и крышек, сливных бачков и аналогичных санитарных изделий из пластика.

При этом западные СМИ ранее сообщали о том, что Евросоюз запретил экспорт в Россию унитазов из керамики еще в 2022 году.

Как отреагировал Путин

Глава Кремля попытался пошутить в ответ на такие меры Евросоюза, но, видимо, он был плохо проинформирован.

"То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется. Они, мне кажется, им были бы нужны в сегодняшней ситуации", - сказал диктатор.