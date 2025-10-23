Россию оставили без европейских унитазов: Путин запутался с реакцией

Евросоюз в рамках нового пакета санкций запретил продажу России пластиковых унитазов и еще ряда товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал Евросоюза.
Согласно документам в Официальном журнале ЕС, блок в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию: ванн, душевых, умывальников, биде, унитазов, сидений и крышек, сливных бачков и аналогичных санитарных изделий из пластика.
При этом западные СМИ ранее сообщали о том, что Евросоюз запретил экспорт в Россию унитазов из керамики еще в 2022 году.
Глава Кремля попытался пошутить в ответ на такие меры Евросоюза, но, видимо, он был плохо проинформирован.
"То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется. Они, мне кажется, им были бы нужны в сегодняшней ситуации", - сказал диктатор.
Напомним, сегодня, 23 октября, Евросоюз утвердил уже 19-й пакет санкций против России в связи с полномасштабной войной против Украины.
В санкционный список попали 45 компаний, поддерживающих российский военный и промышленный комплекс, включая предприятия из третьих стран, которые помогают обходить экспортные ограничения и получать технологии двойного назначения. Предусматриваются запреты на импорт сжиженного газа, сделки с крупными российскими нефтяными компаниями и не только.
Санкции охватывают финансовый сектор и криптовалютные услуги: запрещены операции с российскими банками, подключение к системам СПФС, "Мир" и СБП, а также использование криптовалют для обхода санкций.
Российский диктатор Владимир Путин уже успел отреагировать на такие санкции. Он нафантазировал, что серьезного влияния на российскую экономику от ограничений не будет.