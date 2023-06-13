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Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры, - исследование

Новина українською →
Вторник 13 июня 2023 15:54
Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры, - исследование Фото: Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В 2022 году Россию покинули 8500 долларовых миллионеров. Эмиграция богатых россиян связана с угрозой их капиталам после полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные исследования Private Wealth Migration Report 2023 года британской консалтинговой компании Henley & Partners.

По данным рейтинга, на первом месте по эмиграции миллионеров занимает Китай. В прошлом году страну покинули 10800 богатых граждан. Ожидается, что в текущем году отток будет 13 500 миллионеров. Как отмечают в исследовании, для Китая такой отток является критическим по мере замедления роста китайской экономики.

На втором месте по эмиграции миллионеров находится Индия. В 2022 году страну покинули 7500 миллионов, в этом году отток прогнозируется на уровне 6500 человек. Однако такая тенденция не вызывает беспокойства из-за того, что в стране количество новых миллионеров растет быстрее, чем количество богатых эмигрантов.

В России в этом году отток прогнозируется на уровне в 3000 долларовых миллионеров.

Как отмечается, наиболее привлекательными для миллионеров остаются Австралия (+3800 в 2022 году и +5200 в 2023 году), ОАЭ (+5200 и +4500 соответственно) и Сингапур (+2900 и +3200).

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 1 мая 2023 года в 65 банках Украины хранилось 947,5 млрд. гривен средств физических лиц (из которых средства к вопросу - 586,7 млрд. гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 337,8 млрд гривен.

Депозиты в банках

Напомним, Национальный банк Украины ввел дополнительные меры по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышение ставок.

Такая доходность позволяет оградить сбережения от инфляционного обесценения. По прогнозу НБУ, в текущем году инфляция замедлится до 15%, а в следующем – ниже 10%.

Отметим, на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 144.

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