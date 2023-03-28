НБУ ввел дополнительные меры для повышения банками ставок по депозитам населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

НБУ с 11 мая 2023 г. приравнивает нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах.

Норматив формирования резервов по средствам в гривне составит 20%, а по средствам в валюте - 30%. В то же время норматив ОР по депозитам со сроком погашения от 93 календарных дней не изменится и по средствам в гривне составит 0%, а в валюте - 10%.

Как отметили в НБУ, шаг нацелен на сохранение действенности механизма обязательных резервов и усиление рыночных стимулов для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это, в частности, будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения.

По оценкам НБУ, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут сформировать, увеличится ориентировочно на 17 млрд гривен.

НБУ в 2023 году предпринял ряд мер по минимизации рисков для макрофинансовой стабильности. Одним из таких шагов было повышение обязательных резервов. В январе-марте 2023 года НБУ повысил в целом нормативы ОР по средствам по требованию и средствам на текущих счетах физических лиц на 20 и. п., а юридических лиц – на 10 в. п.

По данным НБУ, благодаря сохранению учетной ставки на уровне 25% и дополнительным мерам НБУ рост ставок по новым срочным депозитам населения в гривне ускорился. Так, в феврале 2023 года они были выше на 7,7 в. п. по сравнению с июнем 2022 года (когда учетная ставка была повышена до 25%).

Банки, наиболее активно повышавшие ставки на протяжении последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы. "В то же время в крупнейших банках, которые являются главными бенефициарами ликвидности из-за значительных бюджетных расходов, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате беспрецедентный объем средств населения сохраняется на текущих счетах, что генерирует дополнительные риски для ", - отметили в НБУ.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины активно работает с банками, чтобы они повышали ставки по депозитам. Даже рост вдвое существенно не отразится на банках.

В феврале 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Годовая инфляция составила 24,9%.