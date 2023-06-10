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Рейтинг банков: где украинцы хранят свои деньги

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Украина, Суббота 10 июня 2023 12:04
Рейтинг банков: где украинцы хранят свои деньги Фото: в двух госбанках хранится больше всего денег украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 мая 2023 года в 65 банках хранилось 947,5 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 586,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 337,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 168,8 млрд гривен.

Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 55,4 млрд гривен и частный Универсал Банк - 52,6 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 43,3 млрд гривен.

Рейтинг банков: где украинцы хранят свои деньги

Депозиты в банках

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

Меры Национального банка Украины привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне от 3-х месяцев на уровне 15-20% годовых.

Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения. По прогнозу НБУ, в текущем году инфляция замедлится до 15%, а в следующем - ниже 10%.

Отметим, по состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5 192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 144.

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