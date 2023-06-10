Рейтинг банков: где украинцы хранят свои деньги

По состоянию на 1 мая 2023 года в 65 банках хранилось 947,5 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 586,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 337,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 168,8 млрд гривен.

Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 55,4 млрд гривен и частный Универсал Банк - 52,6 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 43,3 млрд гривен.

Депозиты в банках

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

Меры Национального банка Украины привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне от 3-х месяцев на уровне 15-20% годовых.

Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения. По прогнозу НБУ, в текущем году инфляция замедлится до 15%, а в следующем - ниже 10%.