Россию необходимо остановить в Украине, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо остановить Россию в Украине, чтобы она не смогла напасть на страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Госсекретарь считает, что Россия может напасть на страны НАТО и спровоцировать более широкий конфликт, в который могут быть вовлечены Соединенные Штаты.

Также Блинкен похвалил ВСУ за успехи на фронте.

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года", - сказал Госсекретарь.

Блинкен считает, что если Конгресс не одобрит запрос на помощь Украине, то это будет выгодно трем странам.

"Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине", - заявил Блинкен.

Что этому предшествовало

В октябре 2023 года, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, из которых более 60 млрд пойдет на помощь Украине.

7 декабря республиканцы заблокировали вынесенный на обсуждение законопроект. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос предложения по усилению безопасности границ.

Президент Байден подверг резкой критике провал голосования по помощи Украине, назвав это решение политическим шантажом.

Более детально о том, почему в США не могут одобрить новое финансирование помощи Украине, - в материале РБК-Украина.