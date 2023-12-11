ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россию необходимо остановить в Украине, - Блинкен

Вашингтон, Понедельник 11 декабря 2023 00:40
UA EN RU
Россию необходимо остановить в Украине, - Блинкен Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо остановить Россию в Украине, чтобы она не смогла напасть на страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Госсекретарь считает, что Россия может напасть на страны НАТО и спровоцировать более широкий конфликт, в который могут быть вовлечены Соединенные Штаты.

Также Блинкен похвалил ВСУ за успехи на фронте.

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года", - сказал Госсекретарь.

Блинкен считает, что если Конгресс не одобрит запрос на помощь Украине, то это будет выгодно трем странам.

"Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине", - заявил Блинкен.

Что этому предшествовало

В октябре 2023 года, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, из которых более 60 млрд пойдет на помощь Украине.

7 декабря республиканцы заблокировали вынесенный на обсуждение законопроект. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос предложения по усилению безопасности границ.

Президент Байден подверг резкой критике провал голосования по помощи Украине, назвав это решение политическим шантажом.

Более детально о том, почему в США не могут одобрить новое финансирование помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине
Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО