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Только канистра на отпуск: в Питере ввели лимит на горючее

03:16 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Филипп Бойко
Только канистра на отпуск: в Питере ввели лимит на горючее Фото: АЗС в России (GettyImages)
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В Ленинградской области России решили ввести единый предел на продажу горючего на автозаправках. Водителям будут отпускать не больше 30 литров за одну заправку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Решение было принято на фоне сложной ситуации с топливом в регионе. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, ситуация остается сложной, однако власти рассчитывают ее стабилизировать. Он также призвал жителей не допускать паники.

Лимит в 30 литров планируют ввести на всех АЗС региона в ближайшие дни. По данным правительства Ленинградской области, это временная мера, которая должна действовать до 1 октября.

Отдельно предусмотрено, что аварийные службы и скорая помощь смогут заправляться без очереди. В то же время систему по принципу "парные-нечетные" оставили как резервный вариант.

В регионе возникли перебои с бензином

Проблемы с топливом в Ленобласти уже привели к остановке работы части автозаправок. По словам Дрозденко, около 20% частных и небольших АЗС региона приостановили работу из-за нехватки горючего, а самые большие трудности возникли с бензином АИ-95.

На ситуацию также повлияла остановка нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ", являющегося одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе России.

Почему в РФ продолжаются проблемы с горючим

Все из-за постоянных ударов ВСУ по НПЗ оккупантов. К примеру, в ночь на 15 сентября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге. Также подтверждены последствия предварительного удара по НПЗ "Славянск ЭКО".

А президент США заявил, что Украина должна прекратить удары по российской инфраструктуре, имея в виду также НПЗ, ведь это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива.

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