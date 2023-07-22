Российскую теннисистку не пустили в Польшу. Она публично благодарила Путина

Звонарева должна была участвовать в турнире Poland Open 23 июля, однако она не смогла пересечь границу, ведь находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши является нежелательным.

Отмечается, что теннисистка пыталась въехать в Польшу, используя визу, выданную Францией, когда летела из Белграда в Варшаву.

После прилета из Сербии Звонарева осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и после 12:00 по местному времени 22 июля вылетела в Черногорию, потому что польские пограничники не впустили ее из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну лицам, которые поддерживают действия России и Беларуси", - говорится в заявлении.

Заметим, что в 2014 году Звонарева поблагодарила российского диктатора Владимира Путина в соцсетях за "обращение ко всем народам и публичное объяснение позиции" по поводу оккупации российскими захватчиками украинского Крыма.

Напомним, недавно норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла извинения за выступление на Уимблдонском турнире 2023 года в дуэте с россиянкой Александрой Пановой и заверила в поддержке Украины и украинцев.

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