"Жалею о своем выборе". Норвежка извинилась за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла извинения за выступление на Уимблдонском турнире 2023 года в дуэте с Александрой Пановой из России и заверила в поддержке Украины и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

30-летняя скандинавка осознала, что поступила неправильно в процессе подбора партнерши в парном разряде травяного мэйджора. Вместе с Пановой она сыграла 5 матчей.

"Оглядываясь назад, я хотела бы обдумать это раньше, но, к сожалению, этого не сделала. Мне очень жаль. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию, которая сложилась. Я полностью поддерживаю Украину. Я твердо осуждаю вторжение в Украину и сочувствую пострадавшим украинцам" – заявила Эйкери.

На Уимблдоне-2023 опытная норвежка дошла только до второго круга соревнований. Эйкери сыграла в дуэте с Пановой еще на двух травяных турнирах – в Бирмингеме и Бод-Хомбурге. Ранее скандинавская теннисистка выступала в парном разряде вместе с эстонкой Нил, японкой Ходзуми и другими.

Кто такая Ульрике Эйкери

Уроженка Осло, специализируется на выступах в парном разряде и миксте. На профессиональном уровне дебютировала в 2007 году.

Завоевала 2 титула в парах. В июне в дуэте с эстонкой Нил триумфовала на турнире в Ноттингеме. Пик рейтинга в парном разряде – 40-я позиция (сентябрь 2022-го). В смешанном разряде дошла до финала French Open-2022.

Рекорд выступлений в составе сборной Норвегии – 32 победы, 19 поражений. За годы выступлений заработала более 706 тысяч долларов призовых.